Россиянам стало легче обслуживать ипотечные кредиты

Средний платеж по ипотеке в России сократился на 3% и составил 16,7 тыс. рублей. Об этом говорят сделанные для «Известий» расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средняя ставка по ипотеке в августе достигла отметки в 9,62%, а средний размер жилищного кредита по отрасли составляет 1,3 млн рублей.

Более того, это привело к росту ипотечных портфелей в структурах кредитов банков вдвое, несмотря на то, что платежеспособность россиян не выросла.

Эксперты подчеркивают, что размер платежа сократился благодаря снижению ставок в экономике, но дальнейшего снижения ждать не приходится из-за экономической ситуации и возможного повышения ключевой ставки Центробанком.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средний платеж по ипотеке в России сократился на 3%