Средний платеж по ипотеке в России сократился на 3%

Россиянам стало легче обслуживать жилищные кредиты: средний платеж за год сократился на 3% и составил 16,7 тыс. рублей, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сделанные для «Известий». Причиной такой динамики стало снижение процентных ставок банков. За полгода ипотечный портфель кредитных организаций вырос на 10,9%, а совокупный долг россиян по этому виду займов достиг 5,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Однако дальнейшее снижение ставок по жилищным кредитам — маловероятно, более того, в ЦБ уже объявили о том, что там не исключают повышения ключевой ставки.

Дороже всего в России обслуживать жилищный кредит в Москве и Московской области (в среднем 38,3 тыс. и 29,1 тыс. рублей соответственно). Следом идут Санкт-Петербург, Магаданская область и Якутия — там средний платеж составляет примерно 26 тыс. рублей, следует из данных ОКБ. Самыми бюджетными регионами стали Курганская область, Алтайский край, Удмуртия, Курская и Костромская области, где за ипотеку в среднем в месяц нужно платить 11–12 тыс. рублей. В целом средний платеж по ипотеке в России в первом полугодии 2018 года снизился на 3% и составил 16,7 тыс. рублей.

Размер платежа сократился благодаря снижению ставок в экономике, в то время как общая платежеспособность россиян не росла, пояснил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По данным ЦБ на 1 августа 2016 года, средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 12,75%, 1 августа 2018 года она находилась на отметке 9,62%. По мнению эксперта, это позволило банкам успешно развивать программы рефинансирования, что с более выгодными условиями по новым займам привело к сокращению ипотечного платежа и среднего размера жилищного кредита по отрасли. Сейчас он составляет 1,3 млн рублей.

Всё это ведет к снижению долговой нагрузки на граждан, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Это важно и для клиентов, и для банков, так как снижает риск дефолта по займу, пояснил он.

По данным ЦБ, ипотека стала драйвером рынка потребительского кредитования в этом году — на нее приходится половина всех выдач займов. За январь-июнь банки нарастили свои ипотечные портфели на 10,9%, а совокупный долг россиян достиг 5,9 трлн рублей.

Сам по себе рост выдачи ипотечных кредитов не опасен в случае сохранения качества портфеля, считает Александр Бахтин. Для его оценки существуют опережающие индикаторы, которые позволяют оценить риски неуплаты кредита. Один из них — появление просрочки более 30 дней в первые два месяца после выдачи кредита, отметил генеральный директор «Эквифакс» Олег Лагуткин. По его словам, на протяжении 2013–2015 годов этот показатель находился на уровне 0,1–0,15%, тогда как по итогам 2017-го и начала 2018 года он составил 0,2–0,24%. Его рост никак не связан с общим снижением долговой нагрузки на граждан. Объем просрочки увеличился из-за роста количества выданных кредитов. Однако это всё равно крайне низкие цифры — ипотечный сегмент остается самым надежным с точки зрения банков, поскольку он изначально рассчитан на платежеспособного заемщика, подчеркнул эксперт.

Кроме того, недвижимость представляет собой залог, который можно продать на рынке в случае неплатежа. Но эта защита действует в случае с единичными дефолтами и не покрывает риски массовых неплатежей. Поэтому регулятор следит за развитием рынка: например, ЦБ повысил коэффициенты риска для банков при выдаче ипотеки с первым взносом до 20%.

Дальнейшее снижение ставок по ипотеке в этом году маловероятно на фоне волатильности рубля и смены настроений на рынке. Аналитики опасаются повышения ключевой ставки ЦБ и соответствующего удорожания кредитов. Возможность увеличения ключевой ставки не исключала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.