На МЦК установили новый рекорд перевозки пассажиров

Поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) обновили рекорд перевозки пассажиров в сутки 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В среду услугами магистрали воспользовались 451 тыс. пассажиров, что является новым рекордом МЦК, пишет агентство городских новостей «Москва».

Предыдущий рекорд по пассажиропотоку на МЦК был зафиксирован 16 мая, когда «Ласточки» перевезли 450 тыс. жителей и гостей столицы. Отмечается, что с 8 на 9 сентября метро и МЦК будут работать круглосуточно в связи с празднованием Дня города.

МЦК включает в себя 31 станцию с 19 пересадками на метро и шестью — на пригородный железнодорожный транспорт.