В Германии увязали падение рейтингов ведущих партий с проблемой миграции

Миграционный кризис стал основной причиной падения рейтингов ведущих политических партий Германии. Такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Министр подчеркнул, что он уже три года говорит о том, что миграция стала источником всех политических проблем в стране. Он также отметил, что эти выводы подтверждают результаты опросов.

«Многие люди теперь ассоциируют свои социальные обеспокоенности с проблемой миграции. Если мы не сможем изменить эту тенденцию и обеспечить соблюдение человеческих прав на равной основе, доверие к властям продолжит падать», — заявил Зеехофер.

Кроме того, министр обратил внимание на укрепление позиций партии «правее» блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии. «Мы имеем расколотую страну и недостаточную поддержку народных партий в обществе», — констатировал глава МВД.

В конце августа в германском Хемнице начались столкновения во время протестных акций по поводу убийства мигрантами 35-летнего немца. В результате беспорядков пострадали более 10 жителей города. Еще около 300 человек были задержаны. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал эти столкновения позором для Германии.

29 августа премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не станет принимать беженцев, поскольку в страну приезжает много мигрантов с Украины.