Глава МИД ФРГ назвал столкновения в Хемнице позором для страны

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять правым экстремистам.

«Когда речь идет о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, за Германией наблюдают особенно критически — по праву. Когда сегодня на наших улицах снова демонстрируют гитлеровское приветствие, это позор для нашей страны», — подчеркнул Маас в интервью газете Bild.

По его словам, немецкие граждане не должны вести себя так, «будто ничего не происходит».

«Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов», — заключил дипломат.

Первые столкновения начались в Химнице еще 27 августа. Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в в городе после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

1 сентября во время акций протестов против миграционной политики Германии пострадали не менее 11 жителей Хемница. Немецкие стражи порядка задержали около 300 человек.