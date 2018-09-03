Прямой эфир

Глава МИД ФРГ назвал столкновения в Хемнице позором для страны

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять правым экстремистам.

С глаз домой
На фоне протестов в Хемнице в бундестаге поднимут вопрос о необходимости помочь РФ в восстановлении Сирии

«Когда речь идет о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, за Германией наблюдают особенно критически — по праву. Когда сегодня на наших улицах снова демонстрируют гитлеровское приветствие, это позор для нашей страны», — подчеркнул Маас в интервью газете Bild.

По его словам, немецкие граждане не должны вести себя так, «будто ничего не происходит».

«Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов», — заключил дипломат.

Первые столкновения начались в Химнице еще 27 августа. Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в в городе после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

1 сентября во время акций протестов против миграционной политики Германии пострадали не менее 11 жителей Хемница. Немецкие стражи порядка задержали около 300 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футбольный матч отменили в Германии из-за беспорядков в Хемнице
Почти 1 тыс. человек присутствовала на митинге в немецком Хемнице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017