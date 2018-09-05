Кишечную палочку нашли в молочных продуктах в Уссурийске

Сотрудники Приморской ветеринарной лаборатории обнаружили кишечную палочку в пробах кефира, ряженки и йогурта. Продукция была произведена в Уссурийске и Хорольском районе.

По данным специалистов, кишечная палочка и дрожжи выявлены в варенце, нежирном йогурте и ряженке уссурийского производителя. Опасные бактерии также найдены в кефире и ряженке из Хорольского района. Сотрудники лаборатории предполагают, что причиной нарушений стало несоблюдение технологий производства и нарушение санитарно-ветеринарных правил. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Так как проверенные продукты не подлежат термической обработке, их употребление может быть опасно для человека. Информация о результатах исследований передана в контрольные органы для предотвращения реализации.