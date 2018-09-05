Прямой эфир

Кишечную палочку нашли в молочных продуктах в Уссурийске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Приморской ветеринарной лаборатории обнаружили кишечную палочку в пробах кефира, ряженки и йогурта. Продукция была произведена в Уссурийске и Хорольском районе.

По данным специалистов, кишечная палочка и дрожжи выявлены в варенце, нежирном йогурте и ряженке уссурийского производителя. Опасные бактерии также найдены в кефире и ряженке из Хорольского района. Сотрудники лаборатории предполагают, что причиной нарушений стало несоблюдение технологий производства и нарушение санитарно-ветеринарных правил. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Так как проверенные продукты не подлежат термической обработке, их употребление может быть опасно для человека. Информация о результатах исследований передана в контрольные органы для предотвращения реализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кишечную палочку и стафилококк нашли в икре с Сахалина
Творог с кишечной палочкой нашли в продаже в Красноярске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017