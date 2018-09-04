Глава Иркутской области застрелил спящего медведя

Когда очень хочется похвастать перед друзьями. Губернатор Иркутской области по-своему понял «охоту на медведя в берлоге». В интернете появились кадры зимнего отдыха Сергея Левченко. На видео глава региона стреляет в упор в животное, находящееся в спячке.

В комментариях действия Левченко назвали садизмом и браконьерством. Пресс-служба губернатора выдала свою версию событий. Левченко охотился на опасного медведя-шатуна. С помощью собак удалось загнать животное в берлогу и там застрелить. История больше похожа на сказку, чем на правду. По негласным правилам охотников, медведя в берлоге не стреляют.