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Трассу Артем-Находка в Приморье блокировало из-за подтопления

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Ситуация на дорогах Приморского края продолжает осложняться из-за сильных ливней и соответствующего подъема уровня рек. Так, утром 4 сентября подтопление в поселке Смоляниново блокировало трассу Артем–Находка. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Подтопление произошло на участке трассы Артем–Находка в районе реки Лобога в поселке Смоляниново Шкотовского района. На данный момент движение перекрыто, объезд осуществляется через Партизанск. Осадки в этом районе уже прекратились, на месте дежурит техника «Примавтодора». Восстановительные работы планируется начать сразу же после того, как спадет вода. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

По состоянию на утро 4 сентября, отрезанными от «большой земли» остаются поселки Преображение и Валентин. По информации местных жителей, на трассе Преображение–Лазо размыло мост в районе Оленевода. Другого проезда в поселок нет.

Сложная обстановка сохраняется еще в некоторых муниципалитетах. В северо-восточных районах края продолжаются дожди, в Ольгинском районе сотрудники Примавтодора не могут приступить к восстановлению проезда в село Фурманово. Затруднения наблюдаются в Октябрьском, Ханкайском, Пограничном, Яковлевском, Черниговском, Шкотовском районах, а также в Уссурийском и Арсеньевском городских округах.

Как отметили в краевой администрации, точная сумма на ремонт разрушенных водой дорог будет определена после того, как департамент транспорта и дорожного хозяйства подсчитает ущерб от паводков. Средства на работы по ликвидации последствий паводка будут учтены в осенней корректировке бюджета.

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