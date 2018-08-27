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В трех районах Приморья ввели режим ЧС из-за паводков

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Из-за подтоплений режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края. Помощь будет оказана жителям муниципалитетов, где объявлен режим ЧС. Это Уссурийский городской округ (город и села), Михайловский и Октябрьский районы», — приводит сообщение «РИА Новости».

22 августа синоптики предупредили, что на Приморье надвигается тайфун Soulik, который принесет сильные дожди, ураганный ветер и повышение уровня воды в реках на 2 м.

Региональное МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Спасатели Тихоокеанского флота (ТОФ) были приведены в повышенную готовность.

Кроме Soulik на Приморский край обрушился и тайфун Rumbia.

22 августа сообщалось, что из-за непогоды туристы срочно покидают приморский остров Путятин.

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