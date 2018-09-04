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Обвиняемому в убийстве полицейского в Москве грозит пожизненное

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержанному за убийство московского полицейского предъявлено официальное обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

3 сентября МВД опубликовало видеозапись допроса подозреваемого в убийстве полицейского. Он утверждает, что не стрелял в стража порядка, а только слышал звук выстрела. По словам мужчины, он был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Документов у него при себе не было, так как он забыл их дома.

Убийство произошло в ночь на 3 сентября. Полицейский остановил мужчину, которого, по данным СМИ, зовут Нурлан Муратов, для проверки документов на станции метро «Курская». Тот отпросился в туалет, страж порядка сопроводил его. Раздался выстрел, после этого подозреваемый бросился бежать. Сотрудник МВД скончался от ранения в голову.

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