Предложение Тимошенко подписать меморандум о курсе Киева взбесило Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в Евросоюзе и НАТО и называющий ситуацию в Донбассе войной. Украинский лидер заявил, что его «бесит слово «меморандум».

Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменениях в конституцию Украины, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко, в свою очередь, призвала депутатов и кандидатов в президенты страны подписать меморандум, закрепляющий этот курс.

«Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направлении развития», — цитирует президента Украины «РИА Новости».

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса государства. Позднее были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Киева. Кроме того, к 2020 году украинские власти должны обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с армиями стран альянса.