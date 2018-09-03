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Минобрнауки назвало критерии для входа в пятерку высокотехнологических стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков рассказал «Известиям» о новых государственных приоритетах и задачах, поставленных перед научным сообществом.

По его словам, постваленная президентом РФ Владимиром Путиным задача — технологический рывок — очень амбициозная.

«Сейчас мы находимся в стадии активного обсуждения нацпроекта «Наука». Впереди — стадия одобрения паспорта проекта, и уже после этого должны быть утверждены федеральные проекты, которые будут обеспечивать достижение тех показателей верхнего уровня, которые есть в указе президента», — сказал Котюков.

Министр отметил, что необходимо серьезно нарастить результативность работы научно-исследовательского сектора.

«Мы понимаем, что действующим кадровым и инфраструктурным ресурсом эту задачу выполнить невозможно. Мы должны наращивать как производительность труда, так и количество исследователей и делать это в тесном партнерстве с индустриальными компаниями», — добавил глава Минобрнауки.

Кроме того, Котюков подчеркнул, что для выхода на целевые показатели — войти в пятерку высокотехнологических стран мира — «нужно еще 30 тыс. человек».

Подробнее — в материале «Известий»:

«Наука впервые получила статус национального проекта»

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