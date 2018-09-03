Минобрнауки назвало критерии для входа в пятерку высокотехнологических стран
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков рассказал «Известиям» о новых государственных приоритетах и задачах, поставленных перед научным сообществом.
По его словам, постваленная президентом РФ Владимиром Путиным задача — технологический рывок — очень амбициозная.
«Сейчас мы находимся в стадии активного обсуждения нацпроекта «Наука». Впереди — стадия одобрения паспорта проекта, и уже после этого должны быть утверждены федеральные проекты, которые будут обеспечивать достижение тех показателей верхнего уровня, которые есть в указе президента», — сказал Котюков.
Министр отметил, что необходимо серьезно нарастить результативность работы научно-исследовательского сектора.
«Мы понимаем, что действующим кадровым и инфраструктурным ресурсом эту задачу выполнить невозможно. Мы должны наращивать как производительность труда, так и количество исследователей и делать это в тесном партнерстве с индустриальными компаниями», — добавил глава Минобрнауки.
Кроме того, Котюков подчеркнул, что для выхода на целевые показатели — войти в пятерку высокотехнологических стран мира — «нужно еще 30 тыс. человек».
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«Наука впервые получила статус национального проекта»