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Васильева обозначила темы итогового сочинения для допуска к ЕГЭ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Министр просвещения Ольга Васильева объявила пять направлений тем итогового сочинения, которое в 2019 году будут писать российские выпускники.

«Первое направление — «Отцы и дети», второе — «Мечта и реальность», третье — «Месть и великодушие», четвертое — «Искусство и ремесло» и пятое, заключительное, — «Доброта и жестокость», — цитирует «РИА Новости» заявление главы Минпросвещения, сделанное на встрече с 11-классниками калужской школы № 45.

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По словам Васильевой, конкретные темы в рамках указанных направлений станут известны непосредственно в день проведения сочинений. Их разработает Рособрнадзор для каждого часового пояса отдельно.

Выпускники будут писать сочинение в феврале 2019 года. Оно является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), пишет ТАСС. Работу оценят по системе «Зачет/незачет».

В случае неудачи можно будет переписать работу. Отмечается, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

27 августа стало известно, что разработчики ЕГЭ предложили дополнить обязательный экзамен по русскому языку новым заданием — на проверку умения проводить пунктуационный анализ текста.

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