Прямой эфир

В ЕГЭ по русскому языку добавят новое задание

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики Единого госэкзамена (ЕГЭ) предложили дополнить обязательный экзамен по русскому языку новым заданием, сообщает пресс-служба Рособрнадзора в понедельник, 27 августа.

По данным ведомства, новое задание под номером 21 [всего заданий станет 27 — Ред.] будет проверять умение проводить пунктуационный анализ текста.

Изменения отражены в проектах документов, которые опубликовал Федеральный институт педагогических изменений.

ЕГЭ хотят отдавать на проверку в «чужие» регионы
Рособрнадзор рассматривает возможность перехода на перекрестную систему оценки всех экзаменационных работ

«Изменен формат заданий [ЕГЭ по русскому языку. — Ред.] 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом», — отмечается в сообщении.

В целом все изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

В августе сообщалось, что проверку работ единого госэкзамена к 2030 году могут поручить компьютеру, поскольку ожидается, что к этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К 2030 году ЕГЭ могут поручить компьютеру
Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнут принимать в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017