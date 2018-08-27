В ЕГЭ по русскому языку добавят новое задание

Разработчики Единого госэкзамена (ЕГЭ) предложили дополнить обязательный экзамен по русскому языку новым заданием, сообщает пресс-служба Рособрнадзора в понедельник, 27 августа.

По данным ведомства, новое задание под номером 21 [всего заданий станет 27 — Ред.] будет проверять умение проводить пунктуационный анализ текста.

Изменения отражены в проектах документов, которые опубликовал Федеральный институт педагогических изменений.

«Изменен формат заданий [ЕГЭ по русскому языку. — Ред.] 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом», — отмечается в сообщении.

В целом все изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

В августе сообщалось, что проверку работ единого госэкзамена к 2030 году могут поручить компьютеру, поскольку ожидается, что к этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников.