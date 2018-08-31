Выпускники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Выпускники получат возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку, который будет среди пяти предложенных школьникам иностранных языков. Об этом «Известиям» сообщили в Минпросвещения. Также нововведение коснется экзамена по русскому языку, в который включат дополнительное задание на пунктуационный анализ текста.

В 2018 году школы России примут 15,6 млн учеников — рекордное количество за последние 10 лет. Первоклассниками станут 1,8 млн ребят.

Увеличение числа школьников в ведомстве связывают с наметившимся в начале 2000-х годов демографическим ростом. В настоящее время Минпросвещения работает над увеличением количества школ. В сентябре начнут работать 67 новых образовательных учреждений. До 2019 года планируется открыть еще 119 учебных заведений. Всего в школах появятся около 100 тыс. дополнительных мест.

Своим майским указом президент России Владимир Путин определил, что Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. В связи с чем первостепенными задачами в сфере образования стали переход к 2025 году всех школ на обучение в одну смену, сохранение малокомплектных сельских учебных заведений и обеспечение безопасности школьников.

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На учебу отправится рекордное число школьников