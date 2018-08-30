Стабильное развитие

Экономика Подмосковья, несмотря на все трудности, стабильно развивается. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в «Ново-Огарево» доложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, объем валового регионального продукта (ВРП) региона составляет около 4 трлн рублей — это второй показатель по стране. При этом по итогам 2018 года доходы области должны вырасти на 10%. Также Андрей Воробьев сообщил главе государства о планах построить 200 школ и современный онкологический центр и приступить к реконструкции Щелковского шоссе.

В начале встречи Владимир Путин поинтересовался общим состоянием дел в регионе.

— Андрей Юрьевич, как дела в Московской области? Регион большой, один из наиболее важных в стране, — обратился он к губернатору Подмосковья.

Экономика области стабильно развивается, несмотря на имеющиеся трудности, «всё штатно», заверил Андрей Воробьев. По его словам, рост ВРП региона составляет около 4%.

— Мы вторые в стране — около 4 трлн рублей (по объему ВРП. — «Известия»). Что касается доходов, то они тоже стабильны. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10%. Для нас это важно, потому что регион растет, каждый год прибавляет 90–95 тыс. человек, — привел данные губернатор.

Рост населения сказывается и на загруженности социальной инфраструктуры. По словам Андрея Воробьева, в этом году в школы пойдет на 41 тыс. больше детей, чем в прошлом году, число воспитанников детских садов увеличится на 20 тыс. В планах регионального руководства построить еще 200 школ.

В области открылся большой хирургический комплекс и радиологический центр. Но Подмосковью нужен новый современный онкологический центр, сообщил Андрей Воробьев, и попросил поддержки президента в реализации этой инициативы.

Наследие чемпионата

Еще одной темой встречи стало использование инфраструктуры прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Матчей первенства в Московской области не было, но на ее территории проживали и тренировались девять команд: сборные России, Мексики, Перу, Аргентины, Бельгии, Франции, Ирана, Португалии и Туниса.

— Много построили тренировочных баз, — заметил Владимир Путин. — Они используются?

Все девять объектов активно используются, заверил губернатор. Недавно в Бронницах прошел турнир среди подростковых команд — Кубок Акинфеева, сообщил он.

— Игорь (Игорь Акинфеев, вратарь сборной РФ по футболу и московского ЦСКА. — «Известия») сам приезжал, общался с детьми, очень популярен футбол сейчас, ажиотаж. И самое главное, конечно, газон, стадион — они просто идеальны, — рассказал Андрей Воробьев.

Дороги

За последние пять лет в Московской области построили 22 путепровода, что позволило улучшить ситуацию в районе железнодорожных переездов. Готовится к сдаче мост через Волгу в Дубне. Но некоторые транспортные вопросы пока остаются нерешенными, признал губернатор.

— Существуют еще две заметные проблемы на федеральных трассах, — посетовал он.

— A101 (автодорога от МКАД до границы с Белоруссией. — «Известия»)? — уточнил президент.

— Да, 101-ю мы сдаем. У нас есть проблема на Щелковском шоссе, где аэропорт Чкаловский, Звездный городок. Очень перегруженное шоссе, большое количество отдыхающих туда едет, и долгое время мы не можем приступить к строительству и модернизации федеральной дороги, — пояснил Андрей Воробьев.

Завершая встречу, Владимир Путин пообещал рассмотреть сложившуюся ситуацию.