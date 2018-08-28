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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору школьного портфеля

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного портфеля в преддверии нового учебного года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Одной из основных рекомендаций является выбор рюкзака, который бы соответствовал всем необходимым требованиям. В первую очередь на ученическом портфеле должен указываться возраст, для которого он предназначен, а также вес без содержимого.

Для учеников начальной школы он должен весить не более 700 г, для остальных — не более 1 кг. Кроме того, для детей младшего возраста портфель должен иметь формоустойчивую спинку, которая поможет правильно распределить вес.

Также рекомендации касаются и школьной формы. В Роспотребнадзоре напомнили, что в одежде, которую родители выберут школьникам для занятий, дети проводят около шести часов в день. Главное, чтобы она не стесняла движения, не имела резкого запаха. Предпочтительнее выбирать форму из натуральных тканей и сдержанных цветов.

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