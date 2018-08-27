Флористы подсчитали стоимость букета к 1 сентября

Средняя стоимость букета к 1 сентября в Москве составит 1500–2000 рублей, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Букеты могут быть разные, ценник тоже. Так как в целом подготовка ребенка в школу требует больших средств, одной из первых статей экономии становятся цветы. Букет эконом-варианта стоит в пределах 500 рублей», — цитирует ее ТАСС.

По словам Сафроновой, колебание цен в первую очередь зависит от курса валют, потому что цветы импортные.

При этом в пресс-службе компании, занимающейся доставкой цветов, агентству сообщили, что средняя стоимость букета на 1 сентября в Москве и Подмосковье в 2018 году составит 1100–1500 рублей. А в регионах небольшой букет можно будет купить за 900–1000 рублей.

Ранее в августе эксперты рассказали, как правильно собрать ребенка в школу. Специалисты подсчитали, что в минимальный комплект для школьника входят 35 вещей. Среди них — форма, пенал, мешок для сменной обуви, дневник, ранец и канцелярские товары. Все они обойдутся в сумму около 4 тыс. рублей. Это на 10% процентов дешевле, чем в прошлом году.