Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать. На данный момент объявлен конкурс на поиск подрядчика для составления проекта ремонта. Стоимость работ оценили почти в 500 тыс. рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Музей быта и ремесел «Господский дом» планируют отремонтировать в рамках сохранения объекта культурного наследия. Сначала предстоит составить проект необходимых работы, которые исходя из документации будут проводиться в несколько этапов. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

В рамках первого этапа специалисты должны провести историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные исследования. Второй этап включает в себя комплексные научные исследования. При разработке проекта также необходимо будет выполнить работы в несколько этапов: сначала составить эскиз, а затем подготовить всю необходимую документацию.

Стоимость работ оценили в 483 тыс. рублей. Подрядчик определится 7 сентября.