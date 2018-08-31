В Петербурге подростки вновь устроили дебош

В центре Санкт-Петербурга в ночь на 31 августа молодежь устроила очередной дебош. Подростки попытались взломать дверь аптеки на перекрестке Кирочной улицы и Суворовского проспекта, сообщает Пятый канал.

После того, как им это не удалось, они ушли, выкрикивая нецензурную брань. На видео, снятом местным жителем, можно увидеть, как до этого вандалы отломали шлагбаум — один из молодых людей, вооруженный этим «трофеем» хорошо виден на записи.

В Петербурге 24 августа группа подростков, состоящая из 15-20 человек, в течение нескольких часов избивала людей, попадавшихся им на пути. При этом, по информации очевидцев, речь идет о десятках потерпевших. Как минимум, двое из них госпитализированы.

Как сообщает телеканал «78», часть малолетних преступников, нападавших на прохожих, относится к субкультуре АУЕ (Арестантский уклад един — ред.), пропагандирующей среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что нападение подростков на жителей Санкт-Петербурга произошло из-за «идиотских» реформ образования в России.