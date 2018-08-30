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Трамп подписал разрешающие обходить квоты на импорт стали указы

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Фото: TAСС/Zuma/Michael Brochstein
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Президент США Дональд Трамп подписал указы, разрешающие исключения из установленных квот на поставку в США стали и алюминия из Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

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Согласно тексту документа, министр торговли США получает право предоставлять исключения из квот на поставку изделий из стали и алюминия после согласования мер с главами Госдепартамента, минобороны, минфина, а также других чиновников, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что в новых указах речь идет о стали из Аргентины, Южной Кореи и Бразилии, алюминия из Аргентины. Кроме того, такие поставки не будут облагаться пошлинами. Это объявление президента дает министерству возможность делать послабление на квоты, как уже имеющаяся возможность делать исключения на тарифы.

В конце марта США заявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств — чуть раньше.

В июле Вашингтон установил пошлины в размере 25% на общую сумму $50 млрд на импорт некоторых китайских товаров. Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%, и инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

10 августа президент Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. В ответ Анкара в два раза увеличила пошлины на 22 вида товаров из США.

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