Опубликованы первые фотографии Медведева после сообщений о травме

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 28 августа провел первую рабочую встречу после того, как получил спортивную травму.

Он принял в подмосковной резиденции «Горки» временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Фотографии с этой встречи опубликованы на сайте правительства, а также в фотобанках агентств ТАСС и «РИА Новости».

23 августа ряд СМИ сообщили, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьера отменили. Последним открытым событием с участием главы кабмина была рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 14 августа, пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Позже в пресс-службе кабинета министров отсутствие Медведева объяснили его травмой, полученной во время занятий спортом.

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. В марте 2017 года он неожиданно исчез с общественного поля зрения. Тогда причиной недельного отсутствия премьера, по сообщениям СМИ, оказался грипп. Президент России Владимир Путин на одной из встреч с членами правительства пошутил, что они «Дмитрия Анатольевича не уберегли». Медведев участия в том заседании не принимал. Позднее премьер опровергал информацию о своей болезни.

Медведев является поклонником зимних видов спорта, в частности горных лыж. При этом глава правительства заявлял, что старается поддерживать физическую форму и в летний период, занимаясь плаванием и катаясь на велосипеде.