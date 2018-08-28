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Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям

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Президент России Владимир Путин обратится к населению с телеобращением по вопросу внесения изменений в пенсионное законодательство РФ. Свою позицию лидер государства озвучит в среду, 29 августа.

Об этом Путин рассказал в ходе совещания в Омске.

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Президент «детально сформулирует» свое отношение

Глава государства подчеркнул, что тема повышения пенсионного возраста важна для каждого человека.

«Эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться», — сказал Путин.

Принимаемые об изменении пенсионного законодательства решения должны быть справедливыми и взвешенными, так как касаются судеб миллионов людей, добавил он.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — сказал президент.

Позиция Путина по вопросу пенсионного возраста

В июле президент впервые прокомментировал предложение правительства о повышении возраста выхода россиян на пенсию. Путин заявил, ни один из предложенных вариантов по пенсионному возрасту ему не нравится, и указал, что этот вопрос «чувствителен» для большого количества граждан.

В России на пятерых пенсионеров приходится шесть работающих, в случае ухудшения этого баланса пенсионная система лопнет, добавил российский лидер.

Изменения пенсионного законодательства

14 мая премьер Дмитрий Медведев объявил на заседании кабмина о грядущем повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти цифры составляют 60 и 55 лет соответственно.

За счет данных мер власти смогут увеличить пенсии неработающим пенсионерам.

19 июля Госдума рассмотрела проект закона в первом чтении, второе чтение намечено на осень.

В Госдуму поступило более 100 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство.

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