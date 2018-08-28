Песков раскрыл подробности о телеобращении Путина по пенсионным изменениям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что он выступит с заявлением по вопросу изменений в пенсионной системе 29 августа. По словам пресс-секретаря главы государства, выступление пройдет в формате телеобращения.

«Президент отметил, что эта тема является важной для него, как и для всех, отреагировал на большую резонансность этой темы и сообщил, что завтра выступит с обращением», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что «всегда такие преобразования во всех странах мира сопровождаются большими дискуссиями».

«Президент посчитал необходимым подробно и открыто изложить свою точку зрения», — добавил пресс-секретарь главы государства, отметив, что телеобращение связано с важностью темы, а не с рейтингом российского лидера.

Песков напомнил, что Путин выражал свою позицию по данной теме и ранее, а сам вопрос изменений пенсионной системы «обсуждается несколько десятилетий». «Поскольку сейчас этот вопрос […] стал весьма резонансным, президент посчитал необходимым разъяснить свою позицию», — подчеркнул представитель Кремля.

Предложенный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

19 июля Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.