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Песков рассказал о формате заявления Путина по пенсионному законопроекту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин намерен объявить о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения, сообщил 28 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подтвердил, что это заявление президента ожидается в среду, 29 августа.

Ранее во вторник Путин заявил о намерении в ближайшее время озвучить свою позицию по изменениям в пенсионном законодательстве.

19 июля Государственная Дума рассмотрела законопроект в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.

Законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении.

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