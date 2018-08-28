Россия расширила группировку кораблей в Средиземном море

Минобороны расширило группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии.

В ее состав входят 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск».

Российский ВМФ принимает участие в военной операции в Сирии. Одной из главных задач ВМФ является обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, других грузов для ведения боевых действий.

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Морской щит для Сирии