Прямой эфир

Россия расширила группировку кораблей в Средиземном море

0
Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны расширило группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии.

В ее состав входят 10 кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В состав ударного соединения входят ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск».

Российский ВМФ принимает участие в военной операции в Сирии. Одной из главных задач ВМФ является обеспечение доставки морским путем вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, других грузов для ведения боевых действий.

Подробнее — в материале «Известий»:

Морской щит для Сирии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВМФ России совершил около 190 боевых походов за время операции в Сирии
Россия усилила группировку в Средиземном море новым ракетным кораблем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017