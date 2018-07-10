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Искусственный интеллект назвал финалистов ЧМ-2018

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Фото: Depositphotos
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Искусственный интеллект Microsoft предсказал победителей матчей полуфинала чемпионата мира по футболу.

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Два фаворита чемпионата мира разыграют между собой право сыграть в решающем матче турнира

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, с вероятностью 56% сборная Франции победит команду Бельгии, а матч между Хорватией и Англией с вероятностью 62% выиграют подопечные Гарета Саутгейта.

В компании пояснили, что алгоритмы анализируют массу информации о футболе, включая официальную статистику, данные о травмах игроков, поисковые запросы, сообщения в соцсетях, лайки и ожидания фанатов.

Отмечается, что искусственный интеллект Microsoft Bing уже публиковал свои предсказания перед началом группового этапа турнира. В итоге он угадал в 62,5% случаев (30 побед). При этом ничья, по версии алгоритма Bing, ни разу не была наиболее вероятным результатом встречи.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, главным фаворитом ЧМ-2018 россияне считают сборную Франции. В победе французов уверен 21% опрошенных.

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