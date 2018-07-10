Макрон прибыл в Петербург на матч Франция–Бельгия

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прилетел в Санкт-Петербург на матч национальной сборной своей страны против команды Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.

Французский лидер прибыл в северную столицу без супруги за час до начала игры. Ранее сообщалось, что сразу после окончания матча он вернется в Париж.

Во французскую делегацию также входят министр спорта Лора Флессель и известный в прошлом футболист, бронзовый призер ЧМ-1986, Жан-Пьер Папен, сообщает ТАСС.

Со стороны Бельгии на матче будут присутствовать король Филипп и вице-премьер, глава МИД Дидье Рейндерc.

Кроме того, 9 июля стало известно, что на полуфинальный матч в Санкт-Петербург прилетит подруга игрока сборной Франции Адиля Рами — американская модель и актриса Памела Андерсон.

Матч Франция–Бельгия начнется во вторник в 21:00 мск.