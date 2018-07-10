Прямой эфир
Сюжет:

Макрон прибыл в Петербург на матч Франция–Бельгия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прилетел в Санкт-Петербург на матч национальной сборной своей страны против команды Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.

Французский лидер прибыл в северную столицу без супруги за час до начала игры. Ранее сообщалось, что сразу после окончания матча он вернется в Париж.

Во французскую делегацию также входят министр спорта Лора Флессель и известный в прошлом футболист, бронзовый призер ЧМ-1986, Жан-Пьер Папен, сообщает ТАСС.

Со стороны Бельгии на матче будут присутствовать король Филипп и вице-премьер, глава МИД Дидье Рейндерc.

Кроме того, 9 июля стало известно, что на полуфинальный матч в Санкт-Петербург прилетит подруга игрока сборной Франции Адиля Рами — американская модель и актриса Памела Андерсон.

Матч Франция–Бельгия начнется во вторник в 21:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Король и глава МИД Бельгии посетят матч полуфинала ЧМ-2018 в Петербурге
Уругвайский арбитр рассудит Францию и Бельгию в полуфинале ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017