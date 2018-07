Игроки сборной Англии по футболу на тренировке сыграли в салки резиновой курицей

Футболисты сборной Англии использовали на тренировке перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 против Хорватии резиновую курицу вместо мяча. Фотографии разминки опубликованы на официальной странице команды в Twitter.

Тренировка англичан проходит на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, пишет RT. Футболисты разделились на две группы и играли резиновой курицей в салки, перекидывая ее друг другу. Задача противника была увернуться от курицы. После разминки тренировка сборной Англии продолжилась в обычном режиме.

Well, that's one way to warm up for a training session... 🐔#threelions pic.twitter.com/Dsp5fkjsab