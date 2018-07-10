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Игроки сборной Англии по футболу на тренировке сыграли в салки резиновой курицей

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Фото: twitter.com/England
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Футболисты сборной Англии использовали на тренировке перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018 против Хорватии резиновую курицу вместо мяча. Фотографии разминки опубликованы на официальной странице команды в Twitter.

Тренировка англичан проходит на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, пишет RT. Футболисты разделились на две группы и играли резиновой курицей в салки, перекидывая ее друг другу. Задача противника была увернуться от курицы. После разминки тренировка сборной Англии продолжилась в обычном режиме.

Матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Англии и Хорватии пройдет в среду, 11 июля, в 21:00 на московском стадионе «Лужники». Ранее кот-оракул Ахилл назвал первого финалиста ЧМ-2018 по футболу.

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