Аналитики предположили снятие iPhone X и SE с производства

Компания Apple снимет с производства свои смартфоны iPhone X и iPhone SE, считают аналитики BlueFin Research.

Apple, как следует из попавшей в СМИ ранее информации, представит на своей ежегодной осенней презентации три новые модели: iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus. По мнению аналитиков компании, флагман «яблочной корпорации» iPhone X станет для последних двух новинок конкурентом.

По предварительным данным, iPhone 9 займет субфлагманский сегмент техники, более бюджетную нишу — iPhone 8 и 7. Это лишит смысла производство модели SE.

Ожидается, что младшая из грядущих моделей iPhone выйдет сразу в пяти цветах.

В конце июня Apple и компания Samsung урегулировали в суде давний спор о нарушении авторских прав интеллектуальной собственности. Он длился около семи лет.