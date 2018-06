Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор

Американская корпорация Apple Inc. и южнокорейская компания Samsung Electronics Co., Ltd урегулировали спор о нарушении прав интеллектуальной собственности, длившийся семь лет. Об этом в среду, 27 июня, рассказал телеканал CNN.

«Этот спор всегда касался не только денег. Apple спровоцировала революцию смартфонов с iPhone, и это факт, что в Samsung бесцеремонно скопировали наш дизайн», — заявил представитель американской компании.

Компании не стали раскрывать условия урегулирования.

Отмечается, что судебное разбирательство между компаниями тянется с 2011 года.

25 мая Калифорнийский суд обязал корпорацию Samsung выплатить компании Apple почти $539 млн за нарушение патентов на промышленный образец и изобретение.

Apple рассчитывала получить $1 млрд — столько, по мнению корпорации, заработали конкуренты на использовании запатентованных новинок, таких как разблокировка экрана от движения пальцем по нему и обнаружение данных, например номера телефона в адресной книге, при вводе схожих цифр.