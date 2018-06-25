Apple обновит модельный ряд наушников к 2019 году

Корпорация Apple представит обновленную модель беспроводных наушников AirPods, а также накладные наушники собственного производства. Ведется работа над моделью AirPods с защитой от влаги и функцией шумоподавления, пишет Bloomberg.

Предположительно, новинка будет стоить больше уже выпущенной модели. Сейчас цена AirPods составляет $159. Также ведется работа над чехлом для наушников, который будет совместим с беспроводной зарядной станцией AirPower, выход которой также ожидается.

Среди нововведений в наушниках возможен встроенный датчик сердцебиения, что расширит линейку продуктов Apple с биометрическими сканерами. Сейчас датчиком сердцебиения оснащаются только часы Apple Watch. При этом существующая модель AirPods также может получить обновленный чип и возможность бесконтактного вызова голосового помощника Siri.

Первые в истории корпорации полноразмерные наушники будут конкурировать в премиальном ценовом сегменте с такими производителями, как Bose, Sony и Bowers&Wilkins. Они будут выпускаться под брендом Apple и представлять собой более дорогую альтернативу линейке наушников компании Beats, принадлежащей компании из Купертино.

Выход модели ожидался в 2018 году, но из-за производственных трудностей их запуск перенесли на следующий год. Беспроводные наушники AirPods были представлены в сентябре 2016 года одновременно с анонсом iPhone 7, первого смартфона корпорации без разъема для наушников.