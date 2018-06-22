Названы сроки выхода беспроводного зарядного устройства Apple

Компания Apple перенсла выпуск беспроводного зарядного устройства AirPower с июля на сентябрь.

Причиной стали сложности на производстве. Компания анонсировала выпуск беспроводного «коврика» для зарядки гаджетов в сентябре 2017 года. По данным агентства, все это время инженеры пытались решить ряд проблем. В частности, убедиться в том, что он не перегреется.

По задумке разработчиков, «коврик» должен быть универсальным и заряжать несколько типов устройств: iPhone, Apple Watch и AirPods. Поэтому зарядка должна быть оснащена несколькими сенсорами и сложным набором компонентов, передает Bloomberg.

Красноярские врачи ранее выступили с предупреждением о вреде беспроводных наушников. Оно в большей степени относится к студентам и школьникам, сдающим ЕГЭ и экзамены в вузах. Также выяснилось, что россияне теряют левый наушник AirPods чаще, чем правый.