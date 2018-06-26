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Аналитики назвали возможные цены на новые iPhone

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Фото: REUTERS/David Gray
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В сентябре американская корпорация Apple может представить сразу три модели смартфонов. Цена на самую большую модель с 6,5-дюймовым OLED экраном может составить $999, а средней модели с экраном 5,8 дюйма — $899. Также ожидается выход смартфона с ЖК-матрицей. Об этом пишет Market Watch со ссылкой на мнение аналитика банка Morgan Stanley Кэти Хьюберти.

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Она ожидает, что Apple выпустит три смартфона, самая большая модель будет иметь аналогичную стоимость с сегодняшним флагманом компании iPhone X ($999). По мнению Хьюберти, средняя цена на iPhone за 2019 финансовый год, который стартует в октябре 2018 года, либо увеличится, либо снизится на 2% в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Это зависит от цены на самую дешевую модель. Аналитик предполагает, что она может составить от $699 до $769.

Эксперт также не исключает, что Apple может назначить начальную цену на самую большую модель в $1099, на среднюю модель — $999, а на «младшую» — $799. Тогда средняя цена на смартфон компании увеличится на 7,2%.

В прошлом году средняя цена на iPhone достигла рекорда и составила $652 после выхода самого дорогого смартфона компании iPhone X. В этом году она может увеличиться до $738.

Ранее стало известно, что новый бюджетный iPhone представят в середине сентября, а в продажу он поступит в ноябре. Также благодаря снимкам производителя защитных пленок удалось узнать размеры ожидаемых трех моделей телефонов.

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