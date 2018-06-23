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Apple бесплатно заменит клавиатуры у MacBook

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Фото: Global Look Press/Nathalie Lieckfeld
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Компания Apple признала проблему ненадежности клавиатур у некоторых моделей MacBook и MacBook Pro, которые были выпущены с 2015 по 2017 год, в связи с чем готова бесплатно заменить неисправные комплектующие.

Владельцы ноутбуков, перечисленных на сайте, могут принести их в фирменные магазины или авторизованный сервисный центр, где устранят неполадки. Кроме того, компания пообещала возместить стоимость ремонта клиентам, которые пытались решить проблемы с клавиатурой самостоятельно.

Несколькими днями ранее австралийский суд оштрафовал Apple на $6,8 млн за отказ компании бесплатно ремонтировать гаджеты, которые зависали после обновления операционной системы.

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