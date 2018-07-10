Сенатор объяснил фразу Трампа о соперничестве с Путиным

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал порталу iz.ru заявление Дональда Трампа о том, что он считает Владимира Путина своим соперником, а не другом.

Ранее Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, считает он Путина другом или врагом, заявил, что он — соперник. В рамках европейского турне Трамп посетит Хельсинки, где 16 июля состоится саммит Россия–США. Американский и российский лидеры обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки. Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой». Хозяин Белого дома также отметил, что эти переговоры пройдут легче, чем его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Это провокационный вопрос журналиста. Если он называет другом — значит ополчится американская сторона, если врагом — значит нам это не понравится. Конечно, партнеры и соперники. Но это не значит, что это мешает нам садиться и договариваться. Думаю, что Трамп вынужден был так ответить», — сказал Джабаров.