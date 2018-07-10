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Генсек НАТО поприветствовал грядущую встречу Путина и Трампа

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Фото: Global Look Press/Reiner Zensen
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 16 июля, полностью соответствует политике НАТО. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что в отношении России альянс придерживается политики сдерживания и диалога. Так, в восточной части НАТО располагаются боевые группы.

С другой стороны, НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, поэтому необходим диалог на разных уровнях. Столтенберг указал, что в условиях высокой напряженности встреча лидеров США и России — абсолютно правильный шаг, передает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет «весьма скромные контакты» с НАТО, поскольку альянс «был сконструирован для целей и во имя конфронтации».

Встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет в Хельсинки 16 июля. Как отметили в российском МИДе, одной из возможных тем переговоров станет борьба с международным терроризмом. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео указал, что главы государств затронут ситуацию в Сирии и на Украине.

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