Генсек НАТО поприветствовал грядущую встречу Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 16 июля, полностью соответствует политике НАТО. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что в отношении России альянс придерживается политики сдерживания и диалога. Так, в восточной части НАТО располагаются боевые группы.

С другой стороны, НАТО не хочет новой холодной войны с Россией, поэтому необходим диалог на разных уровнях. Столтенберг указал, что в условиях высокой напряженности встреча лидеров США и России — абсолютно правильный шаг, передает РБК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет «весьма скромные контакты» с НАТО, поскольку альянс «был сконструирован для целей и во имя конфронтации».

Встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет в Хельсинки 16 июля. Как отметили в российском МИДе, одной из возможных тем переговоров станет борьба с международным терроризмом. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео указал, что главы государств затронут ситуацию в Сирии и на Украине.