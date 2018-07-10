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Помпео назвал главные темы встречи Путина и Трампа

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, о чем в первую очередь будут говорить при встрече президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

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«Ситуации в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки», — сказал он в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.

Глава Госдепа отметил, что Вашингтон хочет «заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей». По его словам, целью США является выработка новой конституции Сирии и политическое решение конфликта.

Встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет в Хельсинки 16 июля. Министерство иностранных дел России уже анонсировало возможные темы переговоров, среди которых борьба с международным терроризмом. Американский лидер ранее неоднократно отмечал, что ждет саммита и намерен «поладить с Москвой».

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