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Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов – Пушков

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нужна для возвращения к диалогу, а не для ультиматумов и требований.

Шаг в сторону Хельсинки
Почему встречу Путина и Трампа можно назвать предварительной

Накануне сенатор Республиканской партии Линдси Грэм указал Трампу, как он должен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и посоветовал бросить вызов Путину.

«Те в США, кто ждет, что на встрече Трамп — Путин США будут выставлять условия и выдвигать требования, просто не понимают смысла этой встречи. Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем», – написал Пушков в соцсети Twitter.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

В Президентском дворце столицы Финляндии они обсудят развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многие другие.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Впервые лидеры России и США встретились в Гамбурге на полях G20. Также лидеры кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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