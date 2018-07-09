Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов – Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нужна для возвращения к диалогу, а не для ультиматумов и требований.
Накануне сенатор Республиканской партии Линдси Грэм указал Трампу, как он должен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и посоветовал бросить вызов Путину.
«Те в США, кто ждет, что на встрече Трамп — Путин США будут выставлять условия и выдвигать требования, просто не понимают смысла этой встречи. Для ультиматумов и требований встреча не нужна — она нужна для возвращения к диалогу и поиска возможных решений назревших проблем», – написал Пушков в соцсети Twitter.
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.
В Президентском дворце столицы Финляндии они обсудят развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многие другие.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.
Впервые лидеры России и США встретились в Гамбурге на полях G20. Также лидеры кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.