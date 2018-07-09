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Соратник Маккейна дал совет Трампу о переговорах с Путиным

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Сенатор Республиканской партии Линдси Грэм указал президенту США Дональду Трампу, как он должен вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, глава Белого дома не должен верить словам российского президента, когда тот начнет опровергать вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году. Также он посоветовал бросить вызов Путину, пишет «Газета.ру».

США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании.

Президент США 8 июля прокомментировал расследование о «российском вмешательстве», которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп заявил о том, что доверие американского общества к расследованию пошатнулось. Глава Белого дома написал в микроблоге Twitter, что американцы понимают, что сговор с Россией является нелепостью.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.

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