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СМИ узнали о реакции НАТО на предстоящую встречу Путина и Трампа

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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В Организации Североатлантического договора выражают опасение в связи с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 16 июля после саммита НАТО 11–12 июля.

Шаг в сторону Хельсинки
Почему встречу Путина и Трампа можно назвать предварительной

В военно-политическом блоке обеспокоены, что российско-американские переговоры могут привести к ослаблению безопасности в Европе. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

В НАТО опасаются, что если страны Европы и Великобритания откажутся увеличить расходы на оборону, Трамп может отказаться от участия США в совместных учениях альянса.

Кроме того, в НАТО обеспокоены, что президенты могут затронуть в ходе переговоров вопрос «перекраивания ландшафта безопасности Европы».

Третья личная встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Ранее в военно-политическом блоке были также обеспокоены договоренностями, которые могут быть приняты на саммите Россия–США в обход альянса. Страны НАТО не участвовали в планировании встречи и не привлекались к выработке вопросов, которые американский лидер готовится обсудить с Путиным.

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