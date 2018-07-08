На Украине придумали «суперход» для вступления в НАТО

Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО посредством тесного сближения с Западом, заявил в воскресенье, 8 июля, глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

При этом, пока у страны есть территориальные проблемы, Киеву не светит вступление в альянс, отметил он.

«Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать», — цитирует слова Бадрака украинское издание «Апостроф».

По его словам, суть такого хода заключается в том, чтобы разместить на территории Украины базу противоракетной обороны (ПРО) США, несколько дивизионов Patriot, а также установить в стране «заслон» из подразделений НАТО. Бадрак добавил, что в таком случае страна будет «более защищенной», чем балтийские государства.

11 июня президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей мечте — добиться членства страны в НАТО и Евросоюзе к 2030 году.

Для вступления в НАТО Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами натовских государств. В марте Украине удалось получить статус «аспиранта» в альянсе.