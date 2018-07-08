Прямой эфир
Сюжет:

В НАТО отметили членство в альянсе всех полуфиналистов ЧМ-2018

0
Фото: TASS/EPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В борьбе за звание чемпиона мира по футболу 2018 года остались сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. 

«Оставшиеся четыре команды на ЧМ-2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в Twitter.

Также в НАТО подчеркнули, что всего на первенстве мира в России участвовали 10 стран альянса.

Последней страной не членом НАТО на турнире оставалась сборная России. Россияне 7 июля уступили в серии послематчевых пенальти команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российская сборная вернулась в Москву утром 8 июля. Футболисты встретятся с болельщиками в этот день в московской фан-зоне на Воробьевых горах. Ранее сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира по футболу в России проходит в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. Всего на турнир попали 32 команды. В число городов – организаторов турнира входят Москва (матчи проводятся на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пригласил сборную на обсуждение итогов ЧМ-2018
Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017