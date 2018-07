В НАТО отметили членство в альянсе всех полуфиналистов ЧМ-2018

В борьбе за звание чемпиона мира по футболу 2018 года остались сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии.

«Оставшиеся четыре команды на ЧМ-2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в Twitter.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI