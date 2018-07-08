В НАТО отметили членство в альянсе всех полуфиналистов ЧМ-2018

В борьбе за звание чемпиона мира по футболу 2018 года остались сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии.

«Оставшиеся четыре команды на ЧМ-2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — говорится в сообщении альянса в Twitter.

Также в НАТО подчеркнули, что всего на первенстве мира в России участвовали 10 стран альянса.

Последней страной не членом НАТО на турнире оставалась сборная России. Россияне 7 июля уступили в серии послематчевых пенальти команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российская сборная вернулась в Москву утром 8 июля. Футболисты встретятся с болельщиками в этот день в московской фан-зоне на Воробьевых горах. Ранее сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира по футболу в России проходит в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. Всего на турнир попали 32 команды. В число городов – организаторов турнира входят Москва (матчи проводятся на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

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