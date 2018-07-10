Трамп назвал Путина соперником

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником и отказался давать исключительно положительную или отрицательную оценку их отношениям. Об этом хозяин Белого дома заявил перед началом европейского турне.

Как пишет Reuters, на вопрос журналистов, считает ли американский лидер Путина другом или врагом, Трамп ответил: «Соперником».

В рамках европейского турне Трамп посетит столицу Финляндии Хельсинки, где 16 июля состоится саммит Россия–США. Американский и российский лидеры обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, контроль над вооружением и борьбу с терроризмом.

Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой». Кроме того, хозяин Белого дома полагает, что эти переговоры пройдут легче, чем его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.