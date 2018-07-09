Песков подтвердил передачу Вашингтону документов по саммиту в Хельсинки

Россия и США обмениваются проектными документами в рамках подготовки к саммиту двух стран в Хельсинки и встрече лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал появившуюся информацию о том, что Москва якобы передала Вашингтону проект совместного заявления по итогам саммита в финской столице.

«Я могу подтвердить в том аспекте, что ведется подготовка. Это обычная практика, стороны обмениваются проектными документами», — отметил официальный представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Стороны обсудят развитие диалога Москвы и Вашингтона а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе приписываемое РФ вмешательство в американские выборы, борьбу с терроризмом, контроль над вооружениями.

По данным американских СМИ, Трампа в ходе поездки будет сопровождать директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, глава аппарата сотрудников администрации Джон Келли, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер и директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино.