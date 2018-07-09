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СМИ узнали состав американской делегации на саммите РФ–США в Хельсинки

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA/Mikko Stig
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Американские СМИ назвали состав делегации США на встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

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Трампа в ходе поездки в Хельсинки будет сопровождать экс-руководитель телеканала Fox News, а ныне директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн.

В состав американской делегации также вошли руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие, сообщает газета Politico со ссылкой на список, имеющийся в ее распоряжении.

Эти официальные лица сопроводят Трампа и в других мероприятиях его европейского турне.

Уточняется, что в поездке по Европе президента США будет сопровождать супруга Мелания.

Издание добавляет, что дочь американского лидера Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут, так как в списке не значатся.

Президенты РФ и США встретятся 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Они обсудят развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки: кибербезопасность, борьба с терроризмом и многие другие.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на переговорах двух президентов «формальных тем» не будет.

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