СМИ узнали состав американской делегации на саммите РФ–США в Хельсинки

Американские СМИ назвали состав делегации США на встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

Трампа в ходе поездки в Хельсинки будет сопровождать экс-руководитель телеканала Fox News, а ныне директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн.

В состав американской делегации также вошли руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие, сообщает газета Politico со ссылкой на список, имеющийся в ее распоряжении.

Эти официальные лица сопроводят Трампа и в других мероприятиях его европейского турне.

Уточняется, что в поездке по Европе президента США будет сопровождать супруга Мелания.

Издание добавляет, что дочь американского лидера Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер в Хельсинки не поедут, так как в списке не значатся.

Президенты РФ и США встретятся 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Они обсудят развитие диалога между двумя странами, вопросы международной повестки: кибербезопасность, борьба с терроризмом и многие другие.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на переговорах двух президентов «формальных тем» не будет.