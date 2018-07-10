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Трамп сравнил степень трудности переговоров с Путиным и с Мэй

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает «Интерфакс».

Визит Трампа в Великобританию начнется 12 июля. Президент США намерен обсудить с премьером Великобритании политику в отношении России и «дело Скрипалей», заявил ранее посол США в Лондоне Вуди Джонсон. 

По его словам, Трамп в том числе попытается добиться двусторонней торговой сделки с Лондоном. В рамках поездки американский лидер также встретится с королевой Елизаветой II.

Встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет пройдет в Хельсинки 16 июля. Министерство иностранных дел России уже анонсировало возможные темы переговоров, среди которых борьба с международным терроризмом. Американский лидер ранее неоднократно отмечал, что ждет саммита и намерен «поладить с Москвой».

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