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Песков ответил на вопрос об отношении России к разногласиям в НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Разногласия внутри НАТО не интересуют Россию, поскольку данная структура является продуктом холодной войны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 10 июля.

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«Это альянс, который был сконструирован для целей и во имя конфронтации. То, что делает альянс в долгосрочной перспективе — имеется в виду приближение в сторону наших границ — каждый раз подтверждает суть этого альянса», — указал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что у Москвы «были и остаются весьма скромные контакты с альянсом».

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 11–12 июля. В мероприятии примет участие президент США Дональд Трамп, который планирует поднять тему трат на оборону странами – членами НАТО.

Американского лидера не устраивает, что Соединенные Штаты тратят на оборону более 3,1% ВВП, в то время как Германия — всего 1,2%, а Евросоюз в целом — 1,5%. Трамп планирует добиться от стран – членов НАТО увеличения расходов на оборону до 2% от ВВП.

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