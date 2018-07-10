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В Бельгии заявили о недопустимости давления США на союзников по НАТО

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Фото: Global Look Press/James K. McCann
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Навязывание Вашингтоном действий союзникам по НАТО недопустимо. Об этом во вторник, 10 июля, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в преддверии саммита Североатлантического альянса 11–12 июля в Брюсселе.

В мероприятии примет участие президент США Дональд Трамп. Политик отметил, что ждет от американского лидера «поддержки единства ради безопасности».

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«Безопасность завтра-послезавтра предполагает поддержание альянса между Европой и США, но не альянса, в котором США стали бы диктовать Европе образ действий», — отметил Мишель в беседе с журналистом RTBF.

Говоря о том, будет ли правительство Бельгии следовать требованиям США соблюдать обязательства по увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП, бельгийский премьер отметил, что страны «возродили стратегию инвестирования», и согласился, что в целях сохранения стабильности в Европе необходимо «инвестировать в оборону».

В начале июля стало известно, что на саммите НАТО Трамп поднимет вопрос об увеличении трат на оборону. Вашингтон добивается, чтобы расходы на каждой из стран – участников блока составляли не менее 2% ВВП, как члены НАТО договорились на саммите в 2014 году. Сейчас условие выполнили шесть государств.

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