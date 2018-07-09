Бельгийский премьер отменил поездку в Петербург из–за саммита НАТО

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель отменил визит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч национальной сборной против команды Франции. Причина такого решения — саммит НАТО.

Поездка Мишеля планировалась на 10 июля.

«Повестка дня, связанная с саммитом НАТО, который соберет в Брюсселе 11 и 12 июля около 40 глав государств и правительств, несовместима с поездкой в Санкт-Петербург», — уточнил представитель премьера.

Глава кабмина приедет поболеть за национальную сборную в коммуну Брен-ле-Конт, передает «РИА Новости».

Накануне Мишель заявил, что с нетерпением ждет матча, и добавил, что в стране гордятся своей сборной, «которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет коллективно и забивает вместе».

Игру сборных Бельгии и Франции посетит французский лидер Эммануэль Макрон.